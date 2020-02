Manchester City, Guardiola: «Rinnovo? Parlerò con la proprietà, vedremo»

Pep Guardiola apre al rinnovo di contratto con il Manchester City nonostante l’esclusione dalle Coppe: le parole del manager

Pep Guardiola, interrogato sul suo futuro da Sky Sports UK, si è detto pronto a sedersi al tavolo delle trattative coi vertici del Manchester City per discutere la sua permanenza sulla panchina degli inglesi.

«Rinnovo? Alla fine della stagione o a metà della prossima, mi vedrò con la proprietà e vedremo. Sono felice. Cerco la felicità e questo è il mio unico obiettivo. Qui lavoro con ragazzi eccezionali, mi seguono e sono con noi al cento per cento. Quando vado via è solo per cercare la felicità e qui lo sono. Crediamo che saremo nella prossima Champions League ma come tecnico, come giocatori, pensiamo a fare il nostro lavoro e poi vedremo».