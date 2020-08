Manchester City, Guardiola: «Siamo cresciuti. Mostreremo chi siamo»

Pep Guardiola ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Lione: le parole dell’allenatore del Manchester City

LIONE – «Inizia un’altra competizione. Questa è la fase finale. Siamo pronti a dare tutto e fornire prestazioni migliori rispetto a due anni fa. Ci siamo preparati. Sono orgoglioso di quello che stanno facendo i giocatori. Ci sono avversari di fronte. Cercheremo di non commettere errori. C’è sempre questa pressione per fare del nostro meglio. Tutto può succedere. È una competizione a sé. Ogni partita è una finale. La squadra è davvero cresciuta con i titoli. Stiamo lavorando per garantire che ciò continui nel tempo. Abbiamo davvero bisogno di questa competizione. Domani mostreremo chi siamo. Voglio che la mia squadra sia fedele a se stessa. Il Lione ha molta esperienza in Champions League».

FINAL EIGHT – «È così, giocare tutto in una sola partita cambia molte cose, ma i giocatori sono abituati a giocare questo tipo di partite a eliminazione diretta».