Manchester City: il pressing di Guardiola contro il Leicester

Il Manchester City di Guardiola ha pressato benissimo contro il Leicester. Palla recuperata sempre in avanti

Nelle settimane precedenti, il Manchester City di Guardiola aveva sofferto molto senza palla. Nella bella vittoria contro il Leicester, i Citizens sono invece riusciti a mantenere un baricentro sempre alto, merito di una riconquista fatta nel migliore dei modi. Il Leicester non è riuscito a consolidare bene il possesso.

Un esempio nella slide sopra. Per quanto manchino pochi minuti alla fine, il Manchester City ha ancora la forza e l’attenzione per aggredire bene nella trequarti avversaria, uomo su uomo. Per il Leicester è molto difficile impostare in modo pulito.