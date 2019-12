Manchester City Leicester 3-1, Rodgers: «C’è ancora molta strada da fare»

Il Manchester City accorcia le distanze nel big match contro il Leicester: ecco le parole del tecnico delle Foxes, Rodgers

Il Leicester rallenta perchè trova sulla sua strada il Manchester City: la squadra di Guardiola vince per 3-1 e si porta a -1 dalle Foxes. Rodgers, tecnico del Leicester, ha parlato a Sky Sports Uk.

RODGERS – «Nel primo tempo non abbiamo giocato al meglio. Per noi è comunque una lezione, non possiamo di certo lamentarci per il risultato. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, ma la gara di oggi ha dimostrato che c’è ancora molta strada da fare per questo gruppo di giocatori».