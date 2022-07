Manchester City, Phillips: «Un sogno che si avvera, non vedo l’ora di essere allenato da Guardiola»

Il neo centrocampista del Manchester City Phillips ha espresso la sua gioia nel vestire la maglia dei campioni d’Inghilterra

Kalvin Phillips è ufficialmente un nuovo calciatore del Manchester City e ai canali ufficiali dei Citizens ha espresso tutta la sua gioia per il trasferimento.

GIOIA – «Sono assolutamente felice di essere entrato a far parte del Manchester City. Poter giocare sotto Pep e imparare da lui e dal suo staff tecnico, oltre a far parte di una squadra così fantastica è una prospettiva di cui sono incredibilmente entusiasta. Il City è un Club di prim’ordine con personale e strutture di grandissima qualità ed è un sogno diventato realtà entrare a far parte del Club. Ora non vedo l’ora di iniziare e di cercare di aiutare la squadra ad andare avanti e ottenere più successo».