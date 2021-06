Manchester City, pressing per Kane: nell’affare non rientrerà Sterling

Il Manchester City è sempre in pressing per Harry Kane, ma dalla dirigenza è arrivato un diktat: Sterling non va inserimento nella trattativa

Harry Kane, che fino a questo momento ha disputato un Europeo insufficiente con l’Inghilterra, andrà via dal Tottenham come dichiarato a più riprese nel finale di stagione. A seguirlo con molto interesse è il Manchester City di Pep Guardiola, ma la trattativa è complessa.

Inoltre, come riportato da ESPN, la dirigenza dei Citizens avrebbero fatto sapere che Raheem Sterling non dovrà rientrare nell’affare come inizialmente si era ipotizzato. Kane al Manchester City, quindi, potrebbe concretizzarsi solo con una ricca offerta economica.