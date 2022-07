Manchester City, rinnovo Foden: pronto il maxi stipendio per blindarlo

Il Manchester City vuole blindare Phil Foden ed è pronto a proporre all’inglese un maxi rinnovo di contratto

Il Manchester City non vuole andare incontro a sorprese per quanto riguarda Phil Foden. I Citizens vogliono blindare il giovane talento inglese e, secondo quanto riportato dal The Sun, sarebbero pronti a offrire al calciatore un rinnovo faraonico.

Con il nuovo contratto, infatti, Foden andrebbe a guadagnare circa 12 milioni a stagione; quasi 200mila euro sterline a settimana.