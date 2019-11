Manchester City: Rodri soffre la marcatura di Jorginho

Il Manchester City ha sofferto contro il Chelsea. I blues hanno pressato bene, Jorginho ha fatto un bel lavoro su Rodri

Il Manchester City di Guardiola ha incontrato diverse difficoltà contro il Chelsea. Merito soprattutto dell’intensità e del coraggio degli ospiti. La manovra dei citizens è stata molto meno fluida rispetto al solito, con Rodri in particolare che è andato in affanno.

Il Chelsea ha fatto tanta densità in mezzo per impedire agli avversari di costruire in modo pulito. Jorginho in particolare si alzava sistematicamente su Rodri, di conseguenza il vertice basso del Manchester City ha avuto difficoltà nel ricevere. Si vede nella slide sopra, un blocco centrale difficile da scardinare.