Manchester United, assalto a Haaland nel 2022: la strategia

Il Manchester United studia la strategia per strappare Erling Haaland al Borussia Dortmund: nel 2022 scatta la clausola

Il Manchester United pianifica la strategia per strappare Erling Haaland al Borussia Dortmund. Come riportato da The Athletic, il club inglese vorrebbe attendere l’estate 2022 per dare l’assalto all’attaccante norvegese.

Il motivo è riconducibile alla clausola da 75 milioni di euro che scatterà tra un anno. I Red Devils, insieme al Chelsea, sono tra i favoriti.