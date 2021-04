Manchester United, Cavani fa 350: matador d’Europa

Edinson Cavani bomber eterno. Ieri sera, in occasione del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Granada, il “matador” del Manchester United ha siglato il gol numero 350 da quando milita nei campionati europei tra PSG, Napoli, Palermo e Manchester United.

La Uefa Champions League ha deciso così di premiarlo con un video apparso su Twitter:

🇺🇾 'El Matador' Edinson Cavani has now scored 3⃣5⃣0⃣ goals in his European club career 👏

⚽️2⃣0⃣0⃣ Paris

⚽️1⃣0⃣4⃣ Napoli

⚽️0⃣3⃣7⃣ Palermo

⚽️0⃣0⃣9⃣ Manchester United@ECavaniOfficial | #UCL pic.twitter.com/M6dtjzjQiF

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2021