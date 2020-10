Manchester United, Cavani: «La numero 7 è una bella responsabilità»

Edison Cavani parla da nuovo calciatore del Manchester United. Ecco le dichiarazioni del nuovo numero 7 dei Red Devils

Edinson Cavani, ai canali ufficiali del Manchester United, racconta la scelta della numero 7 dei Red Devils.

«Quando hai la possibilità di indossare la maglia numero 7 al Manchester United, che è stata indossata da alcuni dei migliori giocatori che sono stati leggende qui in questo paese e in questo club, è davvero una bella responsabilità. Mi piacciono le sfide e spero di poterle rendere grande giustizia e lasciarla in grande considerazione come i tanti grandi giocatori che hanno indossato questa maglia prima di me».