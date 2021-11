Manchester United, contatti con Valverde. Ma è una seconda scelta

Primi contatti tra il Manchester United ed Ernesto Valverde, libero dopo l’avventura al Barcellona. Ma il sogno è un altro

Come riferito dal giornalista Fabrizio Romano, il Manchester United oggi ha avuto un contatto diretto con Ernesto Valverde, al momento libero dopo la separazione dal Barcellona, per sondare la sua disponibilità a prendere in mano la squadra.

Ancora nessuna decisione è stata presa, ma la prima scelta rimane Mauricio Pochettino, che deve prima però liberarsi dal Psg.