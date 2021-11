Calciatori italiani all’estero: riecco Verratti, delude Balotelli

Calciatori italiani all’estero: torna in campo con il Psg Marco Verratti dopo l’infortunio. A secco l’attaccante dell’Adana Demirspor

L’ultimo weekend dei calciatori italiani all’estero ha visto il ritorno in campo di Marco Verratti, autore di 75 minuti di buon livello nella vittoria casalinga del Psg contro il Nantes, arrivata con il risultato di 3-1. Partita alla quale era assente il connazionale Gigio Donnarumma, con Sergio Rico che ha rimpiazzato l’espulso Navas. Non ha invece giocato Emerson Palmieri, visti gli incresciosi fatti che hanno costretto al rinvio della sfida tra Lione e Marsiglia.

Spostandoci in Inghilterra, Jorginho è stato tra i titolari nella vittoria del Chelsea a domicilio in casa del Leicester, mentre Gollini ha guardato dalla panchina il primo successo del Tottenham firmato Antonio Conte in questo campionato. Ancora fuori Ogbonna per l’infortunio al crociato che lo terrà lontano dal campo per diversi mesi.

Balotelli a secco, anche Okaka non trova la via del gol

Campionato ricco di italiani è anche quello turco, ma il fine settimana, a livello personale, non è stato memorabile per i nostri azzurri. Vince il Fatih Karagumruk, ma Bertolacci questa volta non trova la via della rete, mentre Viviano è costretto a subire un gol. A secco Mario Balotelli che, dopo i tanti proclami sul ritorno in Nazionale, delude nella vittoria dell’Adana Demirspor, rimediando solamente un giallo dal suo ingresso in campo. A secco pure Stefano Okaka, ma anche il suo Istanbul Basaksehir porta a casa i tre punti. In Germania deludente flop del Friburgo di Vincenzo Grifo, sostituito e autore di una prestazione sottotono, mentre l’Augsburg di Caligiuri è riuscito a fermare la corsa del Bayern Monaco capolista. Chi ha trovato la via della rete è stato invece l’ex ragazzo prodigio Federico Macheda, nel 3-1 del Panathinaikos sul Lamia al quale ha parteciapto anche il portiere Brignoli, incassando un gol.