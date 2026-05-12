Sarri prende posizione sul derby Roma Lazio: «È meglio per tutti che si giochi lunedì sera!»

Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato così di quando sia meglio giocare il derby della Capitale contro la Roma. Le sue dichiarazioni

In un clima di crescente incertezza istituzionale, il tema dominante in casa Lazio resta la definitiva collocazione del derby contro la Roma. La stracittadina, da sempre un appuntamento critico per la gestione dell’ordine pubblico, è finita al centro di un braccio di ferro tra Lega Serie A e Prefettura. Sulla questione è intervenuto direttamente Maurizio Sarri, approfittando della prestigiosa cornice del Quirinale durante l’incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

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Le ragioni di Sarri: tutela del riposo e interessi economici

Il tecnico biancoceleste ha espresso una posizione priva di ambiguità, schierandosi apertamente a favore dello spostamento della gara al lunedì sera. Secondo Sarri, la soluzione del posticipo sarebbe preferibile sotto molteplici aspetti, non ultimo quello legato alla tutela dello spettacolo e della salute degli atleti, considerando le temperature di metà maggio.

L’allenatore ha motivato così la sua visione: «È meglio giocare il derby lunedì sera, è meglio per tutti. È meglio per il calcio, per noi che abbiamo un giorno di riposo in più ma anche perché trovo che quattro squadre che si stanno giocando 80 milioni di Champions non lo debbano fare alle 12.30 di maggio».

La polemica sul lunch match e la corsa Champions

Le dichiarazioni di Sarri toccano un nervo scoperto del sistema calcio italiano: la gestione dei calendari in relazione agli interessi economici dei club. Il riferimento agli “80 milioni di Champions” sottolinea quanto sia alta la posta in palio per le società coinvolte nella lotta per l’Europa che conta. Disputare un match di tale intensità alle 12.30, in una fase della stagione così avanzata, viene percepito dal tecnico come una penalizzazione tecnica ed economica.

Mentre la società monitora anche i movimenti di calciomercato — con l’interesse di diverse squadre per Gila e la suggestione Bayo per rinforzare l’attacco — la priorità resta il campo. La presa di posizione di Sarri mette al centro la necessità di garantire condizioni eque e una reale contemporaneità delle gare, evitando che scelte logistiche o televisive possano alterare l’equilibrio di un turno di campionato potenzialmente decisivo per le sorti della stagione.