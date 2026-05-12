Abodi sul caos Lega Serie A Prefettura: «È brutto per l’opinione pubblica che ci si trovi davanti ad un giudice. Queste scelte vanno fatte a monte!»

Abodi ha detto la sua sul caos che si è generato tra Lega Serie A e Prefettura di Roma per lo slittamento del derby della Capitale

Il finale di stagione della Serie A è travolto da un vero e proprio caso istituzionale che riguarda la programmazione del Derby della Capitale. Al centro della contesa c’è la collocazione oraria di Roma-Lazio, match decisivo per la corsa alla prossima Champions League, la cui data è diventata oggetto di un durissimo braccio di ferro tra la Lega Calcio e la Prefettura di Roma.

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Il provvedimento e l’effetto domino

Inizialmente, la Lega aveva fissato la stracittadina per domenica alle 12.30, prevedendo la contemporaneità con altri quattro incontri che vedono impegnate le dirette concorrenti dei giallorossi. Tuttavia, per ragioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con la finale degli Internazionali di Tennis, la Prefettura ha disposto lo spostamento a lunedì sera. Tale decisione ha innescato un inevitabile effetto domino, costringendo allo slittamento anche le sfide di Juventus, Milan, Napoli e Como, inizialmente previste nello stesso slot domenicale.

L’affondo del Ministro Abodi

Sulla questione è intervenuto il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che non ha risparmiato critiche alla gestione organizzativa dell’evento. «Capisco il presupposto della contemporaneità con altre partite che concorrono al raggiungimento di un obbiettivo e l’esigenza della Lega Serie A di mettere tutti insieme ma si doveva immaginare prima di non fare il derby in questa giornata. Però ormai le cose sono fatte», ha dichiarato il Ministro, sottolineando la mancanza di programmazione.

Abodi ha poi espresso rammarico per il fatto che la vicenda sia finita nelle aule di tribunale: «È brutto per l’opinione pubblica che ci si trovi davanti ad un giudice. Queste scelte vanno fatte a monte, ogni tentativo di risolverle a valle crea degli imbarazzi e soprattutto fa capire come non ci sia armonia. Il calendario del campionato è pieno di condizionalità purtroppo si vede che è sfuggita quella della finale degli Internazionali di tennis».

Ricorso al TAR: la Lega non arretra

La Lega Serie A ha risposto prontamente depositando un ricorso d’urgenza al TAR del Lazio. L’obiettivo è quello di annullare il provvedimento prefettizio e ripristinare la programmazione originaria della domenica mattina. Secondo via Rosellini, la tutela della regolarità del campionato e il rispetto della contemporaneità sono priorità assolute che non possono essere sacrificate. Si attende ora la decisione dei giudici amministrativi, che determinerà se il weekend calcistico subirà una rivoluzione senza precedenti o se si tornerà al piano iniziale.

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