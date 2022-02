ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

De Gea contro il suo passato: «Il Manchester United è casa mia». Queste le parole dell’ex Atletico in vista della sfida della sfida di domani

La sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League tra l’Atletico Madrid e il Manchester United, vede tra le fila dei red devils un ex colchoneros , si tratta di De Gea, che è stato intervistato dal sito della Uefa, queste sono le sue dichiarazioni:

SUL MANCHESTER – «Sono contento di essere nato a Madrid, ma alla fine è solo una città. Ora mi sento come se fossi di Manchester. Casa tua è dove ti senti ben voluto accolto. Non mi vedo lontano dallo United

SULLA PARTITA – «è una sfida da Champions League. Auguro il meglio all’Atletico, ma non so se avere noi come avversari sia di buono o cattivo auspicio. Andremo lì per vincere.