Manchester United, traguardo 700 vittorie in Premier League

Con il 4-2 ai danni del Leeds, il Manchester United ha raggiunto la quota di 700 vittorie in Premier League. Il conteggio parte dalla stagione 1992/93, ovvero da quando la «First Division» cambiò nome in «Premier League». Dalla classifica emerge che i Red Devils sono primatisti anche per punti conquistati e per il minor numero di sconfitte.

Restando sulla classifica delle gare vinte, in coda al club dell’Old Trafford, si piazzano il Chelsea (611), l’Arsenal (610, al netto di due gare giocate in meno dei Blues) e Liverpool (598). Più indietro, Tottenham (492), Manchester City (464), Everton (413), Newcastle United (373), Aston Villa (349) e West Ham (331).