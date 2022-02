ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Risultati classifica Premier League LIVE: gli aggiornamenti della ventiseiesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla ventiseiesima giornata di Premier League che si svolgerà nel tra sabato 19 e domenica 20 febbraio: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Ancora una fine settimana particolarmente denso in Inghilterra, con soprattutto un gustoso sabato all’insegna della qualità e della lotta per le parti altissime. Sfida a distanza tra Liverpool e Chelsea, rispettivamente in campo contro Norwich e Crystal Palace, così come si infiamma la quota quarto posto con il West Ham a ospitare il rinato Newcastle, mentre l’Arsenal non può fare sconti al Brentford. A chiudere, poi, il big match tra Guardiola e Conte. Domenica tocca infine allo United contro il maestro Bielsa.

Sabato 19 febbraio

West Ham-Newcastle ore 13.30

Arsenal-Brentford ore 16

Brighton-Burnley ore 16

Liverpool-Norwich ore 16

Southampton-Everton ore 16

Aston Villa-Watford ore 16

Crystal Palace-Chelsea ore 16

Manchester City-Tottenham ore 18.30

Domenica 20 febbraio

Leeds-Manchester United ore 15

Wolverhampton-Leicester ore 17.30

CLASSIFICA

Manchester City 63

Liverpool 54

Chelsea 47

Manchester United 43

West Ham 41

Arsenal 39

Wolverhampton 37

Tottenham 36

Brighton 33

Southampton 29

Aston Villa 27

Leicester 27

Crystal Palace 26

Brentford 24

Leeds 23

Everton 22

Newcastle 21

Norwich 17

Watford 15

Burnley 14