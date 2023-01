Il gol di Bruno Fernandes e le polemiche nel derby di Manchester

United-City il grande derby di Manchester con strascichi polemici dopo il gol del momentaneo pari di Bruno Fernandes

United-City il grande derby di Manchester con strascichi polemici dopo il gol del momentaneo pari di Bruno Fernandes.

Tanti dubbi sul gol convalidato ai Red Devils. Il lancio in profondità di Casemiro pesca Rashford in fuorigioco, l’attaccante inglese non entra mai contatto con il pallone ma il suo movimento è parte attiva nell’azione, ma il gol lo segna Bruno Fernandes. Il guardalinee alza la bandierina, ma dopo il consulto con l’arbitro, i due decidono in autonomia senza Var di convalidare la rete. Guardiola imbufalito al termine: «10 volte su 10 questo è fuorigioco, ma lui questa volta, in questo stadio, ha deciso diversamente».