Manchester United, Elanga e Fred colpiti dai tifosi del Leeds. Brutto episodio nel match di Premier League

Secondo Sky Sport News, durante l’esultanza per il gol del momentaneo 3 a 2 messo a segno da Maguire, nella vittoria per 4 a 2 da parte dello United sul campo del Leeds, alcuni tifosi di casa avrebbero lanciato oggetti in campo e colpito due calciatori dei Red Devils; nello specifico tratterebbe di Elanga e Fred.

La polizia del West Yorkshire sarebbe stata coinvolta nelle verifiche del caso, intanto la FA ha aperto un’indagine.