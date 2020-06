Manchester United: i Red Devils tirano moltoda fuori area

Il Manchester Unite di Solskjaer è la squadra che in media conclude di più da fuori area. Ci sono ragioni tattiche

Prima che il calcio si fermasse, il Manchester United di Solskjaer era una delle squadre più in forma della Premier. L’arrivo di Bruno Fernandes aveva risolto molti problemi di rifinitura, visto che nei mesi precedenti i Red Devils soffrivano molto contro le squadre chiuse.

Non a caso, lo United è la squadra che in Premier League tira più da fuori area: il 47% delle conclusioni arriva infatti dalla distanza. Non riuscendo a perforare le difese avversarie, il Manchester spesso forza la conclusione da lontano. In ogni caso, con l’innesto del portoghese, la manovra offensiva dello United sembra molto più fluida.