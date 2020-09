Manchester United, il Leeds vuole James ma prima deve arrivare Sancho

Il Leeds avrebbe messo gli occhi su James, ma il Manchester United aspetta Sancho

Il Leeds di Bielsa sta sorprendendo in questo inizio di Premier League, ma non vuole fermarsi e per continuare in questa scalata è intenzionato a operare ancora sul mercato. Come il riporta il Sun, i Whites avrebbero messo gli occhi su Daniel James del Manchester United.

I Red Devils non ritengono il gallese incedibile, ma prima di potersene privare la squadra di Solskjaer dovrebbe chiudere l’acquisto di Jadon Sancho dal Borussia Dortmund.