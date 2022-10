Manchester United, Keane: «Non c’è niente in questa squadra»

Roy Keane, ex centrocampista del Manchester United, ha parlato dopo la sconfitta nel derby dei Red Devils: le dichiarazioni

Roy Keane ha così analizzato, per i media inglesi, il derby di Manchester.

LE PAROLE – «I calciatori dello United dovrebbero vergognarsi, non puoi andare sotto di quattro reti all’intervallo del derby. È una cosa imbarazzante, a prescindere dalla partita fatta dal City. Il Manchester United restava sempre ad aspettare, non c’è spirito, non c’è mentalità, non c’è niente in questa squadra».