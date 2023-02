Manchester United, l’offerta dei qatarioti è di 5.1 miliardi

Il Qatar fa sul serio per il Manchester United: ci sarebbe un’offerta pronta per 5.1 miliardi di dollari per i Red Devils

Il Qatar fa sul serio: l’offerta per l’acquisto del Manchester United sarebbe pronta. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK e dal Telegraph, l’emiro avrebbe pronta un’offerta per la famiglia Glazer di 5.1 miliardi di dollari.

Per ora niente di ufficiale e l’unico ad aver manifestato pubblicamente un interesse nell’acquisire il club è il gruppo petrolchimico Ineos del miliardario britannico Jim Ratcliffe. Dal Qatar intanto fanno sapere che il fondo interessato non è legato in nessun modo al fondo sovrano Qatar Investment Authority, che già possiede il PSG.