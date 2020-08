Manchester United, Maguire dichiarato colpevole. Le ultime

Harry Maguire, difensore del Manchester United, è stato riconosciuto colpevole di aggressione aggravata, resistenza all’arresto e di ripetuti tentativi di corruzione dopo la rissa avvenuta durante una vacanza a Mykonos.

Harry Maguire found GUILTY of aggravated assault, resisting arrest, and repeated attempts of bribery.

— Martha Kelner (@marthakelner) August 25, 2020