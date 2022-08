Manchester United, offerti 30 milioni al Real per Marco Asensio

Dopo Casemiro il Manchester United prova un altro colpo in casa Real Madrid: offerti 30 milioni per Marco Asensio

Il Manchester United continua a guardare in casa Real Madrid per rinforzare la rosa. Dopo Casemiro, infatti, arriva anche l’offerta per Marco Asensio.

L’attaccante spagnolo piace ai Red Devils e, secondo quanto riportato dalla piattaforma B/R Football, avrebbero fatto un’offerta per 30 milioni alle Merengues.