Manchester United, Pogba: «Liverpool? Meritano di essere dove sono»

Pogba mette da parte la storica rivalità fra Manchester United e Liverpool e si complimenta con i Reds per i traguardi raggiunti

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, ha commentato i successi del Liverpool ai microfoni di ESPN. Ecco le sue parole sui Reds.

«Ovviamente, considerata la rivalità che c’è, non vorrei che vincessero il titolo. Come amante del calcio e giocatore che ha sempre rispettato le squadre rivali, devo riconoscere che meritano di essere dove sono oggi. Non hanno ancora perso una sola partita in questa stagione in campionato e hanno già una mano sul trofeo. Sono persino migliorati rispetto alla scorsa stagione, quando hanno vinto la Champions».