Manchester United, Rashford diventa MBE: premio per l’impegno sociale

Marcus Rashford è stato insignito del MBE per l’impegno sociale nella sua carriera

Nella giornata di oggi Marcus Rashford ha ricevuto in mattinata una delle onorificenze più importanti dell’impero Britannico ed è stato insignito del MBE. La traduzione è Member of the British Empire.

A shining example to all of us 🌟 Dr Marcus Rashford MBE everybody 🎖👏#MUFC pic.twitter.com/dEVSzr1p8l — Manchester United (@ManUtd) November 9, 2021

L’onorificienza è stata concessa a Rashford per l’impegno sociale nel corso della sua carriera.