Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Liverpool: le sue dichiarazioni

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Liverpool.

«Possiamo fare molto meglio, ma usciamo da questa gara con un punto importante che certifica la nostra crescita esponenziale che continua ormai da un anno. Non ci siamo imposti in questa partita, soprattutto nel primo tempo siamo stati molto rinunciatari. Durante il match siamo cresciuti e alla fine pensavamo anche di poterla vincere. Devo dire la verità: sono un po’ arrabbiato in questo momento perché non abbiamo fatto una grande gara, bisogna comunque tenere conto dell’avversario e del fatto che loro hanno avuto la supremazia territoriale».