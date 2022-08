Manchester United, Ten Hag accoglie Casemiro: «Cemento per il nostro centrocampo»

L’allenatore del Manchester United Ten Hag ha accolto Casemiro con parole d’elogio

Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, ai canali ufficiali dei Red Devils ha parlato dell’arrivo di Casemiro.

LE PAROLE – «Sarà il cemento che servirà a tenere unito il centrocampo. Ha vinto tanti trofei in carriera, sa come fare. E adesso abbiamo più giocatori che hanno già in carriera tanti titoli ed è importante avere delle guide per la squadra perché loro sanno come si vincono le partite. Abbiamo fatto un passo in avanti».