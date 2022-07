Manchester United, Ten Hag: «Servono rinforzi in attacco»

Le parole dell’allenatore del Manchester United, Ten Hag: «Su Cristiano Ronaldo non ho notizie, tutto uguale alla settimana scorsa»

Erik ten Hag ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida in amichevole con l’Aston Villa. Di seguito le sue parole sul mercato e su Cristiano Ronaldo.

RINFORZI – «Sono molto contento di come si stanno comportando i nostri centrocampisti e gli attaccanti, ma so anche che la stagione ha molte partite, con anche i Mondiali in mezzo. Quindi abbiamo bisogno di più opzioni offensive. Serve una buona rosa per ottenere risultati concreti a fine stagione».

CRISTIANO RONALDO – «non ho notizie, è tutto uguale alla scorsa settimana. Preoccupato per il fatto che non è qui con noi? Non credo sia la parola giusta. Mi sto concentrando sui giocatori che ho e stanno facendo molto bene. Sono in buona forma. Per quanto riguarda Ronaldo, non vedo l’ora che torni».