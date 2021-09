Manchester United, tutti pazzi per Pogba: non c’è solo la Juve

La Juve non è l’unica squadra in corsa per Pogba. Dalla Francia sono sicuri che ci sono altri due top club per il Polpo

Pogba sarà l’oggetto del desiderio di mercato della Juve anche per la prossima stagione. Il Polpo ha il contratto con il Manchester United in scadenza nel 2022 e potrebbe non rinnovare con i Red Devils.

Per il portale francese Le 10 Sport, tuttavia, la Juve dovrà affrontare la concorrenza spietata di altri due top club: Psg e Real Madrid.