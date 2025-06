Manchester United, van Gaal spara a zero sui Red Devils: «Un club commerciale, non calcistico»

Manchester United, Louis van Gaal all’attacco dei Red Devils: il tecnico olandese fortemente critico contro la cultura del club

Louis van Gaal torna a puntare il dito contro il Manchester United, con dichiarazioni taglienti che mettono in discussione l’intera filosofia del club. Intervistato da Sky Sports e riportato da Goal, l’ex tecnico olandese ha definito i Red Devils «un club commerciale, non un club di calcio», criticando la gestione delle operazioni di mercato e il ruolo marginale concesso agli allenatori nelle scelte tecniche. Secondo Van Gaal, quando non è il manager a decidere quali giocatori acquistare, il rischio di fallimento sportivo è altissimo. Per invertire la rotta, l’ex allenatore consiglia al Manchester United di seguire il modello del Liverpool, dove – a suo dire – il nuovo tecnico Arne Slot ha un’influenza diretta sulle scelte di mercato, lavorando a stretto contatto con la direzione sportiva.

Van Gaal non è nuovo a critiche del genere verso la sua ex squadra, già in passato aveva sconsigliato Erik ten Hag dal sedersi sulla panchina di Old Trafford, ribadendo che «lo United è un club commerciale e non calcistico», rendendo difficile il lavoro di un allenatore. Le sue parole sembrano suggerire che, nonostante l’ingresso di Sir Jim Ratcliffe nella struttura dirigenziale, la cultura interna del club non sia cambiata in modo sostanziale. Da quando ha lasciato lo United nel 2016, Van Gaal ha allenato solo la nazionale olandese, e un ritorno nel mondo del calcio appare improbabile a causa delle sue condizioni di salute. Le sue recenti uscite pubbliche confermano però che resta lucido e appassionato, oltre che fortemente critico verso l’evoluzione di un club che conosce bene.