Aaron Wan-Bissaka salterà anche la sfida contro l’Atalanta: squalifica allungata per due giornate al difensore

Il Manchester United comunica l’estensione di due giornate della squalifica di Wan Bissaka in Champions. Salta l’Atalanta.

«Il difensore del Manchester United Aaron Wan-Bissaka è stato squalificato per due partite dalla Champions League dalla UEFA.

Il terzino destro è stato espulso al 35′ della nostra sconfitta per 2-1 contro lo Young Boys nella prima partita del Gruppo F per un fallo su Christopher Martins Pereira.

La squalifica obbligatoria di una giornata è stata raddoppiata a causa della decisione di considerare l’infrazione come “gioco approssimativo”. La punizione aggiuntiva significa che Wan-Bissaka è costretto a saltare la partita casalinga con l’Atalanta del 20 ottobre».