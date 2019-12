Mancini: «Per l’Europeo serve fortuna e l’ottima forma di Immobile e Belotti»

Mancini, mancano sei mesi all’inizio dell’Europeo del 2020 e il ct dell’Italia spera nell’ottima forma dei suoi attaccanti

Solo sei mesi separano l‘Italia dall’inizio dell’Europeo del 2020. Il tecnico Roberto Mancini in visita alla redazione di Tuttosport ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito.

«Noi siamo fiduciosi: la squadra ha personalità e una identità ormai consolidate. Servirà fortuna, piuttosto, per arrivare senza infortuni gravi al momento delle scelte e con i due attaccanti in stato di grazia. Sì, per “i due” intendo Belotti e Immobile perché sono coloro che danno le maggiori garanzie e che dovranno aiutarci con i gol».