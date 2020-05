Mancini: «Scudetto? Juventus favorita, ma non escludo sorprese»

Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini elenca le candidate per la vittoria dello Scudetto: l’opinione del CT

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Roberto Mancini ha indicato la Juventus come squadra favorita per la vittoria dello Scudetto nel campionato di Serie A, che riprenderà il 20 giugno. Ecco le parole del commissario tecnico dell’Italia.

«Bundesliga? I ritmi che stiamo vedendo non sono quelli tipici, senza dimenticare la mancanza del pubblico. Anche in Italia non avremo un’intensità straordinaria. Scudetto? Lazio e Juventus lotteranno fino alla fine, ma l’Inter conserva delle possibilità: detto ciò, non escludo sorprese, anche se i bianconeri restano favoriti grazie a una rosa molto ampia».