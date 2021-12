Mancini su Spinazzola: «Valuteremo chiunque possa darci una mano»

Il Ct Roberto Mancini ha parlato di Nazionale e di Spinazzola: ecco quando potrebbe essere possibile vederlo in campo e magari con la maglia azzurra

Il Ct Mancini ha parlato in collegamento ad una serata in ricordo del giornalista Gianni Rossetti, ecco le sue parole sull’esterno Spinazzola della Roma. Le sue parole come riportate da forzarRomainfo:

SPINAZZOLA – «E’ stato il miglior terzino dell’Europeo, se tornerà in campo a gennaio avrà un paio di mesi per ritrovare la giusta condizione. Il gruppo attuale penso possa fare molto bene se è al completo, ma valuteremo chiunque possa darci una mano.»