Mancini: «Tonali è capace di tutto. Balotelli? Cosa devo dire…»

Le dichiarazioni del CT dell’Italia Roberto Mancini sugli Europei, sul futuro di Sandro Tonali e su Mario Balotelli

Nel corso della chiaccherata con Radio Deejay, Roberto Mancini ha analizzato il lato positivo del rinvio di Euro 2020. Ecco le sue dichiarazioni sulla competizione e su Sandro Tonali e Mario Balotelli.

RINVIO EURO 2020 – «Credo che il gruppo possa migliorare in alcuni aspetti e, l’anno prossimo, i ragazzi avranno maggiore esperienza. Certo, non nascondo che avremmo potuto fare bene anche quest’estate, venivamo da una striscia importante di risultati, ma potremo far bene pure nel 2021. In ogni caso, dovremo aspettare le date ufficiali e capire quando finiranno i campionati: tanti giocatori, inoltre, continueranno a giocare le coppe. Altri arriveranno dalla preparazione pre-season: insomma, qualche problemino potremmo averlo».

TONALI – «Se dovesse andare in una squadra che gioca le coppe acquisirebbe più esperienza e migliorerebbe sotto tanti punti di vista: può giocare davanti alla difesa in un centrocampo a tre, ma anche come interno. Attacca, tira e può segnare: è capace di tutto».

BALOTELLI – «E cosa devo dire… Spero sia tornato ad allenarsi».