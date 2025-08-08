Mandragora e il nodo rinnovo: la Fiorentina riflette sul futuro del centrocampista. Le ultimissime di calciomercato

La Fiorentina, dopo aver ufficializzato l’arrivo del centrocampista svizzero Michel Sohm, ha concentrato le proprie energie sul fronte dei rinnovi contrattuali. Tra i dossier più delicati c’è quello di Rolando Mandragora, regista classe 1997, ex Juventus e Udinese, approdato in viola nel 2022 e divenuto una pedina tattica importante per il centrocampo di Pioli.

Trattativa in stallo: il punto sulla situazione

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, i colloqui tra la società gigliata e l’entourage del giocatore non hanno ancora prodotto risultati concreti. Un primo incontro si è tenuto nel mese di luglio, come confermato da Stefano Antonelli, uno dei procuratori di Mandragora, ma la trattativa non è mai decollata. Il nodo principale resta l’ingaggio: il centrocampista percepisce attualmente circa 1,5 milioni di euro netti a stagione, cifra che il suo entourage vorrebbe ritoccare al rialzo.

Strategie e scenari futuri

Fonti vicine al club fanno sapere che nei prossimi giorni è previsto un nuovo confronto per chiarire le intenzioni del giocatore e dei suoi agenti. I procuratori, dal canto loro, sembrano intenzionati ad attendere eventuali cessioni di esuberi per liberare spazio salariale e ottenere condizioni più favorevoli. La Fiorentina, invece, vorrebbe mantenere il rinnovo su cifre simili a quelle attuali, evitando un aumento significativo.

Nel caso in cui le richieste economiche dovessero restare elevate, non è da escludere una cessione del centrocampista campano. Mandragora, che ha collezionato 37 presenze nella scorsa stagione tra Serie A e coppe, continua ad attirare l’interesse di diversi club italiani e stranieri. In particolare, il Real Betis in Spagna segue con attenzione l’evolversi della situazione, mentre in Italia Bologna e Napoli restano alla finestra.

Il futuro di Rolando Mandragora alla Fiorentina è ancora incerto. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire se il centrocampista resterà a Firenze o se si apriranno le porte per una nuova avventura. Intanto, il club viola valuta con attenzione ogni mossa, consapevole dell’importanza strategica del giocatore nel progetto tecnico.