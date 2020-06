Mandragora Roma, l’agente: «C’è stato un sondaggio a gennaio»

Il procuratore di Mandragora ha confermato che la Roma si era interessata al bianconero a gennaio. Le sue parole

Nel corso del suo intervento sulle frequenze di TeleRadioStereo, l’agente di Rolando Mandragora ha commentato le voci su un presunto contatto con la Roma a gennaio. Ecco le parole riprese da pagineromaniste.com.

«Direttamente con noi no, non abbiamo mai avuto contatti con la Roma. Sottoscrivo quello che ha detto Petrachi ieri. Probabilmente le due dirigenze hanno dialogato a gennaio, ma era un’operazione complicata per il valore del giocatore e i pochi giorni a disposizione per chiuderla. C’è stato un sondaggio da parte della Roma dopo l’infortunio di Diawara».