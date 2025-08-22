Manna, periodo nero per il ds del Napoli: patente ritirata dopo il compleanno di Conte. Il dirigente è risultato positivo a un test alcolico

Pioggia di sfortuna per Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. Oltre al grave infortunio al tendine d’Achille che lo ha costretto a gestire le complesse trattative di mercato dall’ospedale, il dirigente azzurro ha dovuto affrontare un’altra disavventura. Come rivela Il Messaggero, Manna si è visto ritirare la patente dopo essere risultato positivo a un test alcolico.

L’episodio è avvenuto lo scorso 31 luglio in Abruzzo, durante il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Manna, al volante della sua auto, è stato fermato dai carabinieri mentre rientrava dalla festa di compleanno del tecnico Antonio Conte. Nonostante il limite consentito fosse superato di poco, l’esito del test non ha lasciato scampo.

La sentenza è stata il ritiro della patente per sei mesi, accompagnato da una multa e dalla decurtazione dei punti, come previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. Questo episodio si aggiunge a un periodo già molto complicato per il dirigente partenopeo, costellato da imprevisti professionali e personali.