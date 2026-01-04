Napoli, Manna sicuro: «Mercato? Questi giocatori non verranno ceduti, mentre invece...» - Calcio News 24

Lazio Napoli, Manna ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul calciomercato degli azzurri

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Lazio-Napoli, il direttore sportivo del club partenopeo Giovanni Manna ha fatto il punto sulla situazione del Napoli, soffermandosi su mercato, scelte tecniche e condizioni di alcuni giocatori chiave. Le sue dichiarazioni delineano un momento di transizione, in cui la società è chiamata a trovare equilibrio e continuità dopo una fase complicata.

Parlando dell’assetto della squadra, Manna ha sottolineato come il Napoli abbia dovuto adattarsi a una situazione di emergenza, trovando soluzioni alternative per restare competitivo. L’obiettivo principale, ora, è dare continuità alle prestazioni: secondo il direttore sportivo, solo attraverso la stabilità del rendimento arriveranno anche i risultati sul campo.

Un passaggio importante è stato dedicato alle condizioni di Romelu Lukaku. Manna ha chiarito che i tempi di recupero dell’attaccante non si sono allungati rispetto alle previsioni iniziali e che la linea del club è sempre stata quella della prudenza. Con un giocatore come Lukaku, ha spiegato, la pazienza è fondamentale per evitare ricadute e complicazioni fisiche.

Spazio poi alle considerazioni su Lorenzo Lucca, giocatore fortemente voluto dalla dirigenza. Attualmente influenzato, il suo impiego resta da valutare, ma Manna ha aperto a diverse soluzioni di mercato, senza escludere alcuna ipotesi. Il Napoli è consapevole delle difficoltà del contesto attuale e, come ribadito dal ds, dovrà “fare di necessità virtù”.

Nel discorso rientrano anche i rientri attesi di Anguissa, elemento considerato fondamentale, e la crescita di McTominay, che sta dimostrando di poter essere determinante nel suo ruolo. Le scelte finali, però, spetteranno all’allenatore.

Infine, Manna ha parlato del futuro di Lang, chiarendo che non è in uscita. Il club si aspetta molto da lui e interverrà sul mercato solo se le operazioni serviranno davvero a migliorare la squadra.