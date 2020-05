Mantovani: «Protocollo sia lo stesso. I soldi ci sono»

Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile, ha fatto il punto sulla Serie A femminile

Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile, ha parlato dell’attuale situazione riguardante la Serie A femminile: «Nell’ultimo consiglio federale pre-virus e dopo l’emendamento Nannicini alla legge di Stabilità, si era parlato molto di professionismo. Oggi, nell’emergenza non si torna indietro. La linea è segnata anche da Uefa e Fifa. Esiste un fondo salva sport che è per tutti, comprese le calciatrici. Poi c’è un budget Fifa destinato al femminile. Ora bisogna solo capire le tempistiche, quanto denaro possiamo erogare in brevissimo tempo per far ripartire la Serie A nell’ambito del protocollo».

«Il protocollo deve essere lo stesso e nel momento in cui saranno chiamate ad allenarsi le atlete devono essere messe nelle stesse condizioni dei colleghi uomini. E anche i club vanno messi nella condizione di poter fare tutti i tamponi necessari. Date? Stiamo verificando, ma il campionato avrà la precedenza sulla Coppa Italia perché dobbiamo comunicare le due squadre per la prossima Champions», ha concluso Ludovica Mantovani ai microfoni della Gazzetta dello Sport.