Maradona e il futsal: il retroscena di un matrimonio che non si completò

Diego Armando Maradona poteva diventare un giocatore di futsal nel 1991 grazie alla faraonica offerta del El Pozo Murcia

Diego Armando Maradona e il futsal, un matrimonio che stava per essere celebrato salvo poi saltare all’ultimo. Siamo nel 1991 e El Pibe De Oro era appena rientrato in patria nella sua Lanus. Poco prima, il 17 marzo, fu infatti trovato positivo alla cocaina in seguito a un controllo antidoping successivo alla sfida tra Napoli e Bari.

In quel frangente ci fu il contatto, seppur a distanza: il presidente Eloy Jimenez presentò agli intermediari dell’operazione una clamorosa offerta da 100 milioni di Pesetas (in quel momento, circa 1 miliardo e 200 milioni delle vecchie Lire) per vestire la camiseta del El Pozo Murcia nella stagione 1991/92.