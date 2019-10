Maradona, Mertens: «In nessun angolo di mondo saresti amato come a Napoli»

Diego Armando Maradona ha commentato il record raggiunto da Dries Mertens e ha fatto anche un appello al giocatore del Napoli

Mertens è entrato di diritto nella storia del Napoli: grazie alla doppietta contro il Salisburgo ha raggiunto e superato il record di un gigante come Maradona. Lo stesso ha rilasciato un’intervista sulle colonne del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole.

«No, non ci casco. Per me non è stato un dispiacere. Anzi, l’ho applaudito, Mertens. Quando ha fatto gol ho pensato al Napoli in vantaggio e non certo a me. Vedo tutte, le partite; soprattutto quelle di Coppa dei Campioni».

MERTENS – «Mi è sempre piaciuto. E’ simpatico. Soprattutto è bravo. Quando qualche anno fa lo vedevo prigioniero in panchina non me ne facevo una ragione. Infatti, una volta entrato in squadra non ne è uscito più. Gli ho fatto i complimenti ma lui era chiuso nella tv e non mi ha sentito. Posso approfittare per farglieli ora? E poi mi aspetto che come fece Hamsik, anche Dries mi mandi la maglietta del sorpasso, ma con una bella dedica. Perché una sua 14 ce l’ho, ma non è dedicata. E ti assicuro, Dries, la terrei tra quelle a me più care. In nessun angolo del mondo si sentirebbe amato, rispettato e coccolato e importante come a Napoli».

DE LAURENTIIS – «Caro presidente questo ragazzo non fartelo scappare».