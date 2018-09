Marcelino su Valencia-Juve: «CR7? Non cambieremo nulla, che bravo Allegri»

Le parole di Marcelino, allenatore del Valencia, in vista dell’esordio in Champions League di domani sera contro la Juventus

Riparte la Champions League, domani la Juventus sarà di scena a Valencia per la prima gara del girone. Il tecnico della formazione spagnola, Marcelino, ha parlato in conferenza stampa circa la partita di domani. L’allenatore degli iberici ha speso parole di elogio per i bianconeri e per il collega Massimiliano Allegri: «La Juve è la miglior squadra italiana senza nessun dubbio. Lo dicono i risultati. E’ una squadra che riesce ad ottimizzare le risorse. Una squadra grandissima per la storia e per le qualità. Una delle principali candidate alla vittoria. Ha un grande tecnico, Allegri, che è uno degli allenatori più prestigiosi in Europa. Lo dimostra il fatto che giochi la Champions da cosi tanti anni consecutivi».

Sarà anche la prima gara di CR7 in Champions League con la maglia della Juventus, dopo essersi sbloccato domenica scorsa in campionato nella doppietta contro il Sassuolo. Marcelino non teme più di tanto il singolo calciatore, ma l’intero gruppo bianconero: «Cristiano Ronaldo? Abbiamo giocato molte volte contro di lui. La sua presenza non modificherà il nostro modo di giocare, ma cercheremo di limitarlo il più possibile, così come il resto della Juve. La Juve ha tanta pazienza, sa sfruttare gli errori degli avversari. Ha grande capacità collettiva di raggrupparsi e allo stesso tempo grande qualità individuale».