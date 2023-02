Marchegiani: «Preferisco Handanovic ad Onana e non me ne voglia nessuno»

Luca Marchegiani, ex portiere, ha parlato a Tuttosport in merito alla situazione portieri nel club nerazzurro. Le dichiarazioni

ONANA O HANDANOVIC – «Io preferisco Handanovic ad Onana e non me ne voglia nessuno. Poi che anche per ragioni anagrafiche ci sia stata nella testa dell’Inter l’idea di sostituire Handanovic è comprensibile, ma stiamo parlando di un portiere che è forte. Quello che invece non ho ancora visto in Onana è l’affidabilità nel comportamento tra i pali. In una grande squadra il portiere nelle interpretazione delle varie situazioni di gioco deve essere altamente affidabile: io non so se ci stanno lavorando in allenamento e lui stia cercando di adattarsi dal punto di vista tecnico al nostro calcio, però questo finora è stato un po’ un limite di Onana».