Marchionni a Juventusnews24.com: «Non sono tanto le statistiche a fare la differenza tra Tudor e Motta, ma...»

Le parole di Marco Marchionni, ex calciatore della Juve, in esclusiva a Juventusnews24.com sui bianconeri e sulla differenza tra Tudor e Motta

Marco Marchionni, ex centrocampista bianconero, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com:

Con Tudor nelle tre partite disputate finora sono emersi alcuni dati: passaggi in avanti 34% rispetto al 25% delle prime 29, passaggi lunghi 11% contro il 6%, passaggi progressivi 57 contro 38. C’è già stato dunque, in così poche gare, un cambio netto rispetto alla gestione Motta?

«Di cambiamento no perché magari la filosofia di Motta era di un tipo e magari quella di Tudor è di un altro. Non è tanto la percentuale di passaggi o in avanti o indietro, secondo me quello che si sta vedendo è che è una Juve magari un po’ già compatta, che fino al 70’ riesce a giocare da Juve poi è normale che purtroppo quando si hanno delle paure, che a volte si pensa solo di avere, poi puoi fare quegli errori che ti portano a rischiare. In questo momento più che alle percentuali guarderei al fatto che i bianconeri stanno ottenendo i risultati da Juve, con lo spirito di sacrificio e con tanti aggettivi importanti che poi possono portare a vincere le partite. Magari con Motta si pensava soltanto ad avere il bel gioco, quel gioco che magari ha avuto col Bologna ma è totalmente diverso allenare il Bologna e allenare la Juventus».

Nel mercato estivo su quale reparto la Juve dovrebbe concentrarsi per rinforzarlo?

«Vedere il nuovo allenatore e da lì capire che tipi di giocatori gli servono. Non dimentichiamo che comunque la Juve quest’anno ha speso tanto, ha preso giocatori importanti che giocavano già in Seria A. Magari per adattarsi alla Juve ci vuole un po’ di tempo però quelli che ha, sicuramente il prossimo anno potranno far bene. Dipenderà poi dall’allenatore che si sceglierà, se saranno duttili o meno».

