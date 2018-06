Marchisio via dalla Juve? Il Monaco ci pensa

Claudio Marchisio può lasciare la Juventus: sul centrocampista bianconero c’è il Monaco. Possibile la cessione in prestito

Dopo una vita passata in bianconero, Claudio Marchisio potrebbe dire addio alla Juventus. Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, il Monaco sarebbe molto interessato al giocatore e la dirigenza bianconera starebbe pensando seriamente di lasciarlo partire. Alla base della separazione ci sarebbe l’impossibilità da parte della Juve di garantire al calciatore lo spazio reclamato.

Qualora l’operazione dovesse andare in porto, non si tratterà di una cessione a titolo definitivo. La Vecchia Signora, infatti, potrebbe optare per un prestito attuale. Oltre alla pista francese, però, non bisogna sottovalutare altre ipotesi, come la Major League Soccer o il campionato cinese.