Marco Rossi, ct Ungheria, premiato tra gli sportivi piemontesi del 2021 dall’USSI al Circolo La Stampa di Torino

Le parole del Ct dell’Ungheria Marco Rossi a margine della premiazione al Circolo La Stampa di Torino che lo ha visto tra i premiati come sportivo piemontese del 2021 dall’USSI. Le sue parole:

SOGNO REALIZZATO – «Tante decisioni puoi essere costretto a prenderle se segui un sogno. Ho avuto la fortuna di fare il calciatore prima e l’allenatore poi. Ho fatto della mia passione il mio lavoro e per questo non devo lavorare mai.»

UNGHERIA – «Ho un contratto di ancora 4 anni. Ho grande stima da parte di Federazione, tifosi e giocatori. L’asticella si è alzata, purtroppo non siamo riusciti a qualificarci al Mondiale perché abbiamo trovato sul nostro cammino Eddy Reja. Siamo arrivati alle ultime partite con qualche problema, noi purtroppo possiamo contare su pochi giocatori.»

TORINO – «Seguo la Serie A e il Toro in maniera particolare. Ho giocato a calcio e faccio l’allenatore grazie a loro. Sono contento del premio che mi viene riconosciuto oggi perché sono legato alla mia terra.»

SCUDETTO – «Le quattro in tesa arriveranno fino in fondo. Vedo favorita l’Atalanta. Negli ultimi anni ha sempre raggiunto grandi obiettivi e potrebbe ripetere il miracolo del Verona.»

JURIC – «Incarna il vecchio spirito del cuore granata. I tifosi possono essere contenti fino ad ora.»

JUVENTUS – «Quest’anno non vincerà ma in Chaampions può arrivare. Non si conoscono i problemi interni, ma Allegri è un grande allenatore e farà bene.»

TALENTO UNGHERESE – «Un ragazzo importante e interessante è Attila Szalai del Fenerbache. Seguito da tanti club spagnoli, ma credo che sia vicino ad andare al Chelsea.»